Vriendin laat woning overleden partner in Noord Deurningen in chaos achter, zonen zitten met troep: ‘Vader's kleren propte ze in vuilniszak’

Met video Ook de Twentse loonwerker laat zijn spierbal­len zien: ‘Net als boeren hebben we een wereld te verliezen’

Nederland bereidt zich voor op mogelijk nieuwe protesten van boeren maandag. Als die er komen, is de kans groot dat ook loonwerkers van de partij zijn, zoals Stefan Wassink wiens bedrijf een ontmoetingspunt is van Trotse Twentse Boeren. „We voeren actie tot we ons doel hebben bereikt”, zegt Wassink. Vandaag (zondag) bepalen ze of ze ook maandag strijd voeren.

3 juli