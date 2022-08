Vroeger was het een hotel, nu wonen aan de Kapelstraat 1 in Ootmarsum twee mensen: Ton en Ank Schulten

Ton: „Vroeger zaten hier achttien kamers, nu wonen er twee mensen, ha ha. We hebben hier veel ruimte en zijn omringd door galerie Chez Moi en mijn eigen museum. Lange tijd woonden we in de voormalige schaapskooi op het landgoed naast de Hezeberg. Ook prachtig. Het voordeel van deze locatie is dat we zo in het centrum zijn. Daar blijf je jong bij.”