Vuur in Lattrop-Breklenkamp mogelijk sneller dan hagedissen konden vluchten

Kleine Kingschool in Denekamp blijft maar groeien: Na noodlokaal nu naar dependance met groepen 7 en 8

DENEKAMP - De Dr. Martin Luther Kingschool in Denekamp is het nieuwe schooljaar begonnen met 205 leerlingen. Een record voor de enige openbare school in de gemeente Dinkelland. Directeur Magda Nijmeijer over het succes.

30 augustus