Vuurwerkgeknal joeg paard van Yuri en Ilonka de dood in: ‘Hoop dat ze ziek zijn van schuldgevoel’

Leen van Rooden, de laatste schoolmees­ter van Breklen­kamp: ‘De uithoek is mijn thuis geworden’

LATTROP-BREKLENKAMP - Twaalf leerlingen had hij nog, toen Leen van Rooden de deuren van de plattelandsschool in Breklenkamp moest sluiten. 31 jaar later woont hij nog altijd naast de school en staat hij elke dag nog even in zijn oude klas. „Mijn verleden is niet weg. Ik woon er nog middenin.”

8 november