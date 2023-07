Water uit Dinkel stroomt in toekomst onder klootschietbaan in Tilligte door, omgeving op de schop

Dit alles wordt gedaan vanwege de Kaderrichtlijn Water, waarin opgenomen is dat ‘de waterkwaliteit en het waterleven in 2027 verbeterd moeten zijn’. Door een nevengeul aan te leggen, is de stuw te passeren voor vissen en het andere waterleven. Het is de bedoeling meer afwisseling aan te brengen in de oevers en in stroming van het water. Hierdoor moet de waterkwaliteit in de Dinkel verbeteren.