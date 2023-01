Waterzuivering doet het duurzaam: ‘Brug’ uit Vriezenveen krijgt tweede leven in Ootmarsum

Watervogel­tel­ling bij de Dinkel: 'Als ik zo zeiknat moet worden, dan wíl ik ook iets zien’

Daar fiets ik dan - ik lijk wel gek, het is hondenweer - door wind en regen om watervogels te tellen. Het vreemde is: na verloop van tijd word ik net zo enthousiast als de doorgewinterde vogelaars die me meenemen langs de Dinkel. „Kijk, daar zwemt ook iets”, hoor ik me opeens trots zeggen. Sander Wansing had het waterhoentje allang gezien.

15 januari