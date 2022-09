Weer injectieput voor NAM-water afgekeurd

ROSSUM – De Nederlandse Aardolie Maatschappij is weer een put kwijtgeraakt, waarin ze afvalwater zou kunnen injecteren. Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft een negatief advies over de put ROW4 bij Rossum uitgebracht. Theoretisch kan het bedrijf alleen nog gebruik maken van twee andere putten, maar de NAM laat weten dat voorlopig niet te gaan doen.

Dat meldde de NAM overigens al op 8 september, waardoor het nu negatieve advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) voor put ROW4 een beetje als mosterd na de maaltijd lijkt te komen. Toch hebben zowel SodM als de stichting Stop Afvalwater Twente (SAT) de indruk dat de NAM nog een achterdeurtje open wil laten voor het injecteren in Twente.

Dat zit in de manier waarop de NAM dit communiceert, namelijk dat de olieproductie op verzoek van staatssecretaris Vlijbrief van Mijnbouw ‘de komende periode’ niet wordt opgestart. En: „De uiteindelijke beslissing om op te starten zal in overleg met betrokken partijen genomen worden.”

Oproep SodM

Vandaar dat de directeur Toezicht van SodM, Pieter van den Bergen maandag, in een toelichting op het negatieve advies voor gebruik van put ROW4, de NAM oproep duidelijkheid aan de omwonenden in Rossum te geven. Van den Bergen: „Geef aan of je opnieuw in Twente wil gaan injecteren, of dat je daarmee stopt. Dat kan alleen de NAM doen, als vergunninghouder, door de vergunning in te trekken.”

Volgens Freddy Mensink van SAT toont het negatieve advies van SodM weer duidelijk aan dat het injecteren door oude gasbuizen eigenlijk helemaal niet kan. SodM-directeur Van den Bergen zegt overigens dat het injecteren in de overblijvende twee putten wél veilig kan. „Maar we weten nu nog niet wat dit betekent voor de verre toekomst. Of het water wel in dat oude gasreservoir blijft, bijvoorbeeld”, reageert Mensink.

Te weinig putten

Met het afkeuren van ROW4 heeft de NAM nauwelijks nog capaciteit om afvalwater in Twente te injecteren. Er zijn nog twee putten over, maar om de olieproductie in Schoonebeek volop te kunnen laten draaien heeft de NAM eigenlijk meer putten nodig. De olie in Schoonebeek wordt met stoom wat vloeibaarder gemaakt, waardoor ze naar boven gepompt kan worden. Het mengsel van olie en water wordt bovengrond gescheiden, waarna het afvalwater naar Twente gaat. Minder capaciteit om dat water af te voeren, betekent minder olie omhoog pompen.

Dat de NAM voorlopig geen olie meer wint, en dus ook geen afvalwater meer injecteert, heeft dan ook een sterke economische component. Stoom maken is door de hoge gasprijzen erg duur geworden…