Weerselo en Beuningen geschikt voor aanleg bronnet: ‘Gaan in gesprek met inwoners’

Jong boerenstel uit Weerselo verkoopt vlees van eigen herefords in boerderij­win­kel: ‘Hoe natuurlijk wil je het hebben?’

WEERSELO - Hij is boerenzoon, zij boerendochter. Toen Huub en Eline Sleiderink (beiden 30) het platteland verlieten voor een plek in het dorp, wist het stel niet hoe snel het terug zou keren naar de boerderij. Aan de rand van Weerselo hebben ze nu hun eigen boerderijwinkel ‘De Büter’, waar het vlees van hun hereford-runderen te koop is.

2 oktober