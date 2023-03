Weerseloër Guus Tijdhof voor zestien weken in de Dinkellandse raad: ‘Zo kan ik mooi ervaren of het iets is voor mij’

Thijs uit Albergen sleutelt voortaan als eigen baas aan fietsen, met een beetje hulp van zijn broertje

Als kind deed Thijs Letteboer niets liever dan prutsen aan oude fietsen en auto’s. Het prutsen van toen, is tegenwoordig vakkundig sleutelen. Met ruim twintig jaar praktijkervaring in loondienst is Thijs in Harbrinkhoek begonnen met zijn eigen fietsenzaak: Letteboer Tweewielers.