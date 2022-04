Weerseloër Rob Vreeswijk is FC Twente-fan in hart en nieren: ‘Niemand komt aan mijn vaste plekje in de bus’

Ootmarsum verkiest opnieuw ondernemer van het jaar: ‘Ik ben niet bang om nieuwe dingen uit te proberen’

OOTMARSUM - Lange tijd zag ze zichzelf niet als een échte ondernemer. Groot was dan ook haar verbazing toen Monique Benneker (54) van Haarstudio Mon Ami onlangs werd verkozen tot ondernemer van het jaar in Ootmarsum. „Trots? Dat woord neem ik niet zo snel in de mond.”

28 maart