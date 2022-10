Weerseloos koor Rejoice na twee jaar toch op de planken met Nieuwe Koers: ‘Zonde als we er niets mee zouden doen’

Huisnummer 1 De Weerselose Ria (56) voelt zich snel ergens thuis: ‘Maar het moet wel in Twente zijn’

WEERSELO - Ze is in haar leven al meerdere keren verhuisd, Ria Keurhorst (56) uit Weerselo. Maar in Twente voelt ze zich het meest op haar gemak. Na jaren in Borne te hebben gewoond vonden zij en haar man aan de Haarstraat 1a in Weerselo hun droomhuis. „Mijn motto? Wees een goed mens, en dan niet alleen op zondag.”

27 september