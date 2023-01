Wie is deze man, die in Op1 plotseling Twente vertegenwoordigde? ‘Heb overal een mening over’

Hengeloos uitvaartbe­drijf lapte cao aan de laars; oud-medewerker krijgt fikse nabetaling

HENGELO - Het Hengelose bedrijf Van Kleef Vervoer bv is flink in de fout gegaan bij de betaling van een chauffeur. Het bedrijf heeft jarenlang in strijd met de cao gehandeld en moet de vrouw alsnog het achterstallige salaris betalen.

2 januari