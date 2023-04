Windkracht wil geen windmolens bij Saasveld: ‘Daar hebben 300 mensen last van, dat is toch niet te verkopen?’

Zeker 300 inwoners van Saasveld zullen straks in meer of mindere mate last hebben van windmolens, als die in het gebied tussen het dorp en Hertme worden geplaatst. Alleen al om die reden zou de gemeente Dinkelland moeten afzien van plaatsing van de windmolens in dat gebied.