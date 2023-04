Wolf duikt (weer) op in Noordoost Twente; CDA Dinkelland wil maatregelen

TBS met dwangver­ple­ging voor Michael B. die zijn bloedeigen kinderen cocaïne liet snuiven

Iemand die zijn bloedeigen kinderen cocaïne geeft en zijn vrouw een pistool op het hoofd zet, verdient voor langere tijd geen plek in de maatschappij. Dat is de conclusie van de rechtbank in de zaak rond Michael B. (37) uit De Lutte. De rechtbank legde hem een gevangenisstraf van 15 maanden op en daarbij tbs met dwangverpleging.