Zanger en ondernemer Richard uit Weerselo vindt een all-inclusive vakantie ‘3x niks’: ‘Dat draait alleen om eten’

Interessan­te vondsten tijdens archeolo­gisch onderzoek bij boerderij Aveskamp in Denekamp

DENEKAMP - Wel of geen archeologisch onderzoek in de grond bij boerderij Aveskamp in Denekamp? Dat was een jaar geleden de vraag in de gemeenteraad van Dinkelland. Het antwoord is: ja. Archeologen zijn begonnen met het onderzoek. Met succes.

7 juli