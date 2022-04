Zes molens in Dinkelland laten tegelijkertijd hun wieken draaien voor nieuw wereldrecord

Omdat het Gilde van Vrijwillig Molenaar dit jaar precies een halve eeuw bestaat, worden de molenaars van alle draaivaardige molens in Nederland opgeroepen mee te werken aan deze recordpoging. Een ludieke actie die niet alleen bedoeld is om het belang van dit ambacht te onderstrepen. Het moet ook de belangstelling voor dit ambacht vergroten en nieuwe vrijwilligers opleveren. Op die manier kunnen de molens ook in de toekomst blijven draaien. Anno 2022 telt het Gilde zo’n 2600 leden, waarvan er zich ongeveer 1500 gediplomeerd molenaar mogen noemen.

Inclusief pannenkoekenmeel

Ook de (leerling-)molenaars van de molens in Denekamp en Ootmarsum zijn bij het Gilde aangesloten. Speciaal voor deze dag is een route uitgezet langs de deelnemende molens. In Denekamp zijn dat de Borgelinkmolen en de Nicolaasmolen (beide geopend van 10.00 tot 13.00 uur), de Oortmanmolen in Lattrop (10.00 tot 15.00 uur), Westerveldmolen in Tilligte ((10.30 tot 16.00 uur), Oude Hengel in Ootmarsum (10.30 tot 15.00 uur) en de watermolen Singraven (13.30 tot 16.30 uur). Met uitzondering van de laatste molen kan overal tot 12.00 uur worden gestart. Kosten van deelname: 2,50 euro (inclusief zak pannenkoekenmeel).