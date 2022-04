Zingen poaskearls in Ootmarsum antisemitische teksten? ‘Onbegrijpelijk dat dit nog gebeurt’

Nieuwsupdate In Noord­oost-Twen­te zijn ze niet vies van een verkleed­par­tij: van flitsende carna­valsout­fit naar lange beige jas

OLDENZAAL - De ene verkleedpartij is nog niet achter de rug of er staat alweer een nieuwe voor de deur: het Vlöggeln in Ootmarsum. Acht poaskearls verruilen dit weekend hun carnavalskostuum voor de lange beige jas en hoed. Een paastraditie waarbij de poaskearls op eerste en tweede paasdag al zingend door de straten van Ootmarsum lopen.

16 april