Zo proef je mosterd op Zomerfair in Denekamp: ‘Eem woacht’n, eem roek’n en noe preuv’n!’

Of het ‘Antonia’s Ambachtelijke Mosterd en Delicatessen’ uit zijn eigen kraam zijn die hem zo vitaal doen lijken, durft Gé Knobben uit Haarle niet te zeggen. Dat-ie niet rookt of drinkt, scheelt volgens hem wel. En mosterd is natuurlijk overal goed voor, verzekert de krasse deelnemer (over drie weken viert hij zijn 90ste verjaardag) aan de Zomerfair op Landgoed Singraven. „Mosterd zuivert het bloed en de bloedvaten.”

Quote Nederlan­ders weten vaak niet wat ze geproefd hebben Gé Knobben, Deelnemer Zomerfair Landgoed Singraven

De ambachtelijke mosterdmakerij is vernoemd naar de overleden vrouw van Gé (Tonnie), die in 1986 begon met de kleinschalige vervaardiging van mosterd. In de schaduw van een machtige Twentse eik geeft Knobben senior advies aan de bezoekers van de Zomerfair, die zijn producten willen uitproberen. Zeker bij Nederlanders is dat wel nodig, is zijn ervaring. Zij gunnen zich vaak niet de tijd om de smaakpupillen hun werk te laten doen. „Bij Nederlanders is het vaak hap, slok en weg. Ze weten niet wat ze geproefd hebben. Je moet de pupillen even instellen. Eem woacht’n, eem roek’n en noe preuv’n!”

Volledig scherm Een groep doedelzakspelers laat voor Huis Singraven van zich horen. © Emiel Muijderman

Monarch-buizenradio

Tegenover de kraam van Knobben, op het gazon voor Huis Singraven, staan enkele glimmende oldtimers opgesteld. Absolute blikvanger is een Citroen Traction Avant (type 7C) uit 1937. Met 36 PK onder de motorkap en een originele Monarch-buizenradio in het dashboard een plaatje voor de liefhebbers. Ook de oude jaguar van Daan van Mierlo, beheerder van het Huis, mag bewonderd worden. Terwijl de bezoekers langs de kraampjes schuifelen en van daaruit ook een kijkje nemen in de prachtige tuin brengt een groepje doedelzakspelers de sfeer van de Schotse Hooglanden naar het Twentse landgoed.

Volledig scherm Een paraplu ter bescherming tegen de zon was voor sommige standhouders op de Zomerfair geen overbodige luxe. © Emiel Muijderman

Functie onbekend

Het aanbod op de fair is divers. Luxe tuinmeubels uit Weerselo, brocante uit Zuidlaren en bloemdecoraties uit Breklenkamp. De kunstzinnige roestobjecten uit Brabant zijn gewild; de kopers staan met hun bankpasje in de aanslag klaar om hun aankoop af te rekenen. De gebroeders Leen en John van Rooden (fruit, brocante, zilver en boeken) beschouwen hun deelname aan de fair als een uitje. Ook al valt de handel tegen, John geniet van de bijzondere voorwerpen die hij in de aanbieding heeft. In zijn handen houdt hij een prachtig gedecoreerd stuk gereedschap van gietijzer. Waar het voor gebruikt voor? Hij heeft geen idee. En dat overkomt hem niet vaak.

Volledig scherm Stonden de kraampjes vorig jaar nog op de oprijlaan opgesteld, de bezoekers van de Zomerfair mochten nu door de poort het terrein op van Huis Singraven. © Emiel Muijderman