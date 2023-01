Zo vader, zo zoon: sik Hans (50) en Groothertog Brent (22) gaan dit jaar voorop bij de Waterpönskes uit Tilligte

De twee presenteerden zich vrijdagavond in een volle zaal bij Café Haamberg. Groothertog Brent (22) is in het dagelijks leven werkzaam bij Autospuiterij Belderink, het bedrijf van zijn vader Hans. De afgelopen jaren deed hij ervaring op in de Raad van Elf van De Waterpönskes, waar hij als ‘bierslepper’ een belangrijke rol op zich nam. Brent heeft een relatie met Lisanne Hampsink.