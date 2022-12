Zo ziet de nieuwe landgoedwinkel van Kaamps in Deurningen eruit

Stef’s WK-Café in Lattrop en een tribune bij Ter Stege: horeca leeft toe naar WK, maar échte Oranjege­voel ontbreekt (nog)

OLDENZAAL - Bij Oranjecafé Ter Stege in Oldenzaal, Stef's WK-Café van Gasterij De Smid in Lattrop en ook bij Pelle’s in Deurningen wordt tijdens het WK 2022 ruimte gemaakt voor de echte voetbalfanaten. Zondag start het eindtoernooi in Qatar, maar de Oranjekoorts lijkt nog ver te zoeken. Merken de horecagelegenheden dit ook?

17 november