Zomerfeesten Saasveld voor het eerst sinds 26 jaar in september: ‘Besluit om te verplaatsen goed ontvangen’

Na een coronaonderbreking van twee jaar keren de Zomerfeesten Saasveld dit jaar terug, maar niet in het gebruikelijke weekend. Jeroen Hesselink, medeorganisator van het evenement, geeft aan dat hier al langer over nagedacht werd. „In juni begint het festivalseizoen en in die periode worden er in de buurt ook meer feesten georganiseerd. Het is niet zo dat je elkaar in de weg zit, maar we konden het altijd wel merken. We gaan kijken hoe het dit jaar gaat verlopen.”