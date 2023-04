Zoveel oranje auto's zijn er in Dinkelland

‘Waterbed­ef­fect’ dreigt, weinig agenten in Oost-Nederland: ‘Regio’s buiten Randstad jarenlang verwaar­loosd’

De huidige verdeling van politieagenten over Nederland is ‘oneerlijk en gevaarlijk’. Dat is de mening van CDA Dinkelland, dat oproept om hier snel wat aan te veranderen. „Nederland heeft de veiligheid van zijn regio’s buiten de Randstad jarenlang verwaarloosd.”