Zuid-Afrikaanse echtgenoot Twentse triatlete Rachel Klamer naar Nederlandse ploeg

De Nederlandse triatlonselectie krijgt er een topatleet bij. Het is de Zuid-Afrikaan Richard Murray, echtgenoot van olympisch triatlete Rachel Klamer uit Beuningen. World Triathlon bekrachtigt naar verwachting in maart formeel zijn overstap, waardoor hij vanaf dan startgerechtigd is namens Nederland.

Richard Murray, vierde op de Olympische Spelen van 2018 in Rio de Janeiro, is bezig met het opbouwen van een toekomstig bestaan in Nederland. „Ik heb ’s zomers al in Nederland gewoond. Ik hou van het land en van de manier waarop de sport georganiseerd is. Ik werk graag samen met de NTB (Nationale Triathlon Bond, red.) en ik kijk ernaar uit om na het volledig herstel van mijn hartoperatie van vorig jaar uit te komen in de World Triathlon Championship Series en in de mixed teamrelay namens Nederland”, laat hij weten op de site van de NTB.

Oliebollen

Murray gaat verder: „Mijn vrouw (Rachel Klamer, red.) is Nederlandse en op een gegeven moment zullen we er fulltime gaan wonen. Ik denk dat ik een goede aanvulling kan zijn op het Nederlandse team. Ik hou trouwens erg van oliebollen en van kaas dus dat zit ook wel goed.”

Parijs

De snelle overstap naar de Nederlandse ploeg is mogelijk gemaakt dankzij medewerking van Triathlon South Africa, dat toestemming gaf voor een verkorte transferperiode. Dat zorgt er tevens voor dat Richard Murray in de aankomende kwalificatieperiode voor de Spelen van Parijs al namens Nederland in de ranking mag staan.

Volledig scherm Rachel Klamer in actie, ze komt uiteindelijk als vierde over de finish tijdens de olympische triatlon in het Odaiba Marine Park. © ANP

Naast de overstap die Richard Murray nu maakt door uit te komen voor de Nederlandse Triathlon Bond in plaats van Triathlon South Africa, is ook een verzoek tot naturalisatie in gang gezet. Alleen in het bezit van de Nederlandse nationaliteit en na goedkeuring van het IOC mag Murray in de toekomst ook uitkomen voor Nederland op de Olympische Spelen.

Overstap

Murray en Klamer verblijven op dit moment nog in Zuid-Afrika, waar ze hun wedstrijdseizoen voorbereiden. Totdat de Executive Board van World Triathlon de overstap van Murray bekrachtigd heeft, komt hij uit onder de vlag van World Triathlon. De volgende vergadering van de Board staat gepland op 10 maart.