‘Zware jongens’ van TTV Koapman fit naar NK: ‘Hoe meer kilo’s we kwijtraken als team, hoe beter’

De Klapstoel Peter Zanderink, de Denekampse voorzitter van kloot­schiet­bond: ‘Kloot­schie­ten is wel degelijk topsport’

DENEKAMP - Als voorzitter van de Nederlandse Klootschiet Bond zijn dit drukke dagen voor Denekamper Peter Zanderink. Donderdag begint het EK in Duitsland met een uitgebreide Nederlandse delegatie. De 56-jarige Denekamper is werkzaam als accountmanager voor agariërs, is getrouwd met Marian en heeft een zoon en dochter.

21 mei