Zwembad Kuiperberg weer open, Dinkelland overweegt toch weer invoering seizoensabonnement

OOTMARSUM - Openluchtzwembad De Kuiperberg in Ootmarsum gaat maandag, tweede paasdag, weer open. In eerste instantie alleen het wedstrijdbad, twee weken later volgt het recreatiebad.

Gebruikers van het openlucht zwembad aan de Stobbenkamp hebben zich nu reeds bij de gemeente gemeld met de vraag of er geen seizoensabonnement meer is. De VVD Dinkelland stelt hier ook vragen over in de commissie van vanavond.

„Het klopt dat we besloten hebben geen seizoensabonnementen meer uit te geven”, zegt wethouder Benno Brand desgevraagd. „Doordat we het seizoen flink uitbreiden, we beginnen niet alleen eerder, het seizoen loopt ook door tot eind september, en het feit dat we onder meer door de hoge energieprijzen met flink wat extra kosten zitten, wilden we afzien van dergelijke abonnementen die voor de gemeente verhoudingsgewijs duur zijn. Maar we krijgen nu van verschillende kanten daar vragen en opmerkingen over. Reden voor ons om ons daar nog eens over te beraden en goed naar te kijken.”

Lockdowns

Mochten de seizoenabonnementen toch terugkeren, dan zullen ze in prijs wel duurder zijn, verwacht de wethouder. „Dat kan niet anders, maar het zal ook niet zo zijn dat ze veel duurder worden”, aldus Brand.

Overigens had het bad de afgelopen twee jaar ook geen seizoensabonnementen. Dat was toen in verband met corona waardoor het zwembad delen van het jaar dicht moest blijven in verband met de lockdowns.

Wat de overige tarieven betreft, die zijn slechts minimaal gestegen, meldt de wethouder. „We hebben een mooi opgeknapt buitenbad om in te zwemmen en niet om naar te kijken. Vandaar dat we de tariefsstijgingen zoveel mogelijk beperkt hebben zodat zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid zijn hier te komen recreëren.”

De wethouder wijst er tenslotte nog op dat voor mensen met een kleine beurs er eventueel regelingen zijn om toch te kunnen zwemmen. Ook dat was een vraag van de VVD.