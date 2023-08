Zwembad Nordhorn na vijftig jaar nog altijd geliefd in de grensstreek: ‘Schoon en betaalbaar’

Het is rustig deze donderdagochtend. De parkeerplaats op het terrein van het zwembad is voor nog geen kwart bezet. De vakantie in Duitsland is alweer afgelopen en dat verklaart waarom de nummerborden voornamelijk geel gekleurd zijn. Ze komen er graag, de Hollanders. Vooral uit de regio’s net over de grens. Maar ook mensen die verder weg wonen weten het zwembad in Nordhorn goed te vinden.