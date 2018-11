Bram Tankink: angst en twijfels van een lolbroek

Geboren en getogen in Haaksbergen, waar hij ruim twintig jaar van zijn leven verbleef. Nu is hij al meer dan vijftien jaar woonachtig in België. "Mijn moeder heeft me wel eens gezegd dat mijn verhuizing overkwam als een vlucht. Waarschijnlijk is dat zo. Ik moest voor mezelf kiezen. Dat is waarschijnlijk de egoïstische topsporter in mij geweest."