Geen ‘easy going’ allemansvriend, maar toch: oranje boven!

Niet alleen de kleur van de wijn is anders dan bij witte wijn, ook de smaak en het mondgevoel van de wijn veranderen compleet. Door het meegisten van de schilletjes komen er tannines vrij die normaliter in witte wijn niet voorkomen. Dit zorgt voor een volle, warme wijn met spicy, aardse tonen en een drogere structuur.

In steeds meer landen wordt nu Orange Wine gemaakt, je ziet het op steeds meer wijnkaarten. Het is zeker geen easy going allemansvriend, maar een excentrieke wijn die absoluut het proeven waard is. De duizenden jarenlange traditie van de Oost Europeanen, maar dan in een funky jasje.