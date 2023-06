13.000 banen verdwijnen als kabinet plannen voor krimp Schiphol doorzet

Nadat de voorgenomen krimp in november 2024 wordt doorgevoerd is er minder vliegend personeel op de luchthaven nodig:tot 1400 cabinemedewerkers en bijna 600 piloten. Maar ook 1000 grondmedewerkers, 800 luchtvaarttechnici en ruim 800 medewerkers van luchtvrachtbedrijven moeten dan op zoek naar ander werk.

Gedwongen ontslagen onvermijdelijk

,,Wij begrijpen de noodzaak om geluidshinder aan te pakken. Het is wat ons betreft dan ook niet óf banen óf omwonenden. Met dit krimpbesluit van de overheid is dat wel zo, terwijl dat niet nodig is. Niet door een pandemie, mismanagement of een financiële crisis, maar door een keuze van dit kabinet raken duizenden mensen hun baan kwijt", aldus VNV-voorzitter Camiel Verhagen.