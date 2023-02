3000 Nederlandse Philips-medewerkers die blijven, krijgen andere positie: ‘Onrust zal voortduren’

vakbonden geschokt Massaont­slag bij Philips: 6000 banen weg wereldwijd, afdeling in Eindhoven hard geraakt

Philips schrapt wereldwijd 6000 banen. In Nederland verdwijnen 1100 banen, vooral Philips Research in Eindhoven wordt hard geraakt. Bij Philips in Best en op de High Tech Campus in Eindhoven kost de reorganisatie naar schatting tussen de 700 en 750 arbeidsplaatsen.

30 januari