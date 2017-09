50Plus zet pensioendiscussie op scherp

Ouderenpartij 50Plus doet een ultieme poging om pensioenkortingen in de toekomst te voorkomen. Kamerlid Martin van Rooijen rekent op steun van aanstormende regeringspartij CDA, waarvoor hij jarenlang zelf actief was. ,,En anders hebben ze bij de raadsverkiezingen wat uit te leggen.”

Van Rooijen oogt op zijn 75ste getergder dan ooit. Hij was al staatssecretaris van Fiscale Zaken namens de KVP in het kabinet Den Uyl, en komt nu met een oplossing voor wat hij noemt 'het grootste politieke probleem van het volgende kabinet': de dreigende korting op het pensioen van tien miljoen Nederlanders.

Toeslagen

Zijn oplossing is simpel: verhoog tijdelijk (maximaal vijf jaar) de rekenrente voor pensioenfondsen die lijden onder het opkoopbeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Hierdoor zullen de dekkingsgraden van de fondsen acuut met zo’n 6 procent stijgen. In 2020 of 2021 zullen pensioenkortingen dan niet of nauwelijks nodig zijn en het Malieveld zal leeg blijven. ,,Het kabinet kan dit rustig doen”, stelt Van Rooijen. ,,Het kost geen geld, het levert zelfs geld op in de vorm van minder uit te keren toeslagen, en je maakt tien miljoen mensen blij.”

Volledig scherm Martin van Rooijen, © ANP

Nu heeft 50Plus nogal een reputatie als het op cijfers aankomt, partijleider Henk Krol in het bijzonder. Van Rooijen weet het. Maar wie denkt in zíjn verhaal gaten te kunnen schieten, zal van goeden huize moeten komen, stelt hij. ,,Staatssecretaris Klijnsma en partijen als D66 zetten voortdurend het beeld neer dat jongeren bij ons de klos zijn. Maar met dit voorstel kunnen ze dat echt niet meer beweren.”



Van Rooijen zwaait met een rapport van het Centraal Planbureau van begin dit jaar. Dat bevestigt dat een tijdelijke ‘bodem’ in de rekenrente van 2 procent – pakweg een half procent boven de huidige rekenrente – ‘beperkte generatie-effecten’ heeft. Ofwel: jongeren gaan er op lange termijn maximaal 1 procent op achteruit ten opzichte van pensioendeelnemers die vóór 1961 geboren zijn. ,,Het is een heel kleine correctie. Verder veranderen we niets aan de regels”, stelt hij.

Quote Het is een heel kleine correctie. Verder veranderen we niets aan de regels Martin van Rooijen

Volledig scherm CDA'er Pieter Omtzigt © ANP Van Rooijen maakt zich geen illusies: D66 en GroenLinks – die zich specifiek op jongeren richten - zullen zelfs om die ene procent ‘moord en brand’ schreeuwen. ,,Maar ik hoop dat in elk geval het CDA ons wel steunt.” Als 50Plus-senator trok Van Rooijen steevast samen op met zijn voormalige partijgenoten. En in de Tweede Kamer voert pensioenwoordvoerder Pieter Omtzigt al tijden een verbeten strijd tegen de gevolgen van het Europese opkoopbeleid voor Nederlandse pensioenfondsen.



Omtzigt meent dat de ECB zijn boekje te buiten gaat. Vlak voor de zomer rekende hij in een Kamerdebat voor dat pensioenfondsen '70 tot 140 miljard extra zouden hebben indien de ECB dit beleid niet zou voeren'. ,,Laten we dit gewoon gebeuren?”, vroeg Omtzigt zich hardop af.

Volgens Van Rooijen kan de CDA’er het niet laten bij kritiek. Het wordt tijd dat het CDA – ‘dat toch ook heel veel oudere kiezers heeft’ – echt iets doet voor gepensioneerden, stelt Van Rooijen. ,,En anders hebben ze bij de raadsverkiezingen wat uit te leggen.” Omtzigt ging niet in op een verzoek om te reageren.

Om prijzen stabiel te houden, streeft de Europese Centrale Bank naar een inflatiecijfer dat net onder de 2 procent blijft. Om de inflatie op peil te houden – en geldontwaarding (deflatie) te voorkomen – koopt de ECB sinds 22 januari 2015 op grote schaal obligaties op. Dat heeft tot gevolg dat de rente daalt.

Overheden profiteren daarvan, omdat zij minder rente op hun staatsschuld hoeven te betalen. Landen met grote schuldenbergen krijgen daardoor meer lucht. Pensioenfondsen hebben er echter last van, omdat hun vermogens op papier minder renderen. Een daling van de rente met 1 procent leidt er volgens het Centraal Planbureau toe dat de dekkingsgraad van een pensioenfonds (waarbij het vermogen is afgezet tegen de (langjarige) verplichtingen van een fonds) daalt met 12 procent.

Fondsen die in 2020 op een dekkingsgraad uitkomen van minder dan 104,2 procent moeten pensioenuitkeringen korten. Dat geldt zowel voor mensen die al pensioen krijgen als voor werknemers die nog premies inleggen. In het voorstel van 50Plus komt er tijdelijk een bodem in de rekenrente van 2 procent. Dit is ongeveer een half procentpunt boven de ‘echte’, volgens 50PLUS ‘gemanipuleerde’ rente.

Een half procent hogere rekenrente leidt tot een 6 procentpunt hogere dekkingsgraad. Een voorbeeld: de meest actuele dekkingsgraad van het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, is nu 97,4 procent. Blijft dat zo, dan moeten de pensioenen in 2020 met 6,8 procent worden gekort.