Aandeel ABN Amro schiet omhoog na overnamegeruchten

De Franse bank BNP Paribas heeft interesse in een overname van ABN Amro. Dat zeggen bronnen tegen persbureau Bloomberg. Volgens de ingewijden heeft de grootste bank van Frankrijk onlangs toenadering gezocht tot de Nederlandse overheid. De Nederlandse staat is grootaandeelhouder van ABN Amro. Het aandeel ABN schoot omhoog nadat de geruchten naar buiten kwamen.

De Nederlandse regering zou voorlopig niet van plan zijn de overnamevoorstellen serieus in overweging te nemen. Er zouden dan ook nog geen verdere, gedetailleerdere gesprekken hebben plaatsgevonden met BNP Paribas. Bloomberg meldt op basis van één bron dat meer banken interesse hebben getoond in ABN Amro. Voor de Franse bank zouden met name de retail- en zakelijke activiteiten interessant zijn. Ook biedt ABN Amro voor BNP Paribas een goede mogelijkheid om in Europa uit te breiden.

Het aandeel ABN Amro schoot na het nieuws tot 17 procent omhoog op de beurs in Amsterdam en koerste even later zo’n 13 procent boven de eindstand van donderdag. Voor het nieuws naar buiten kwam was de bank op de beurs zo’n 9,8 miljard euro waard, ongeveer 20 procent minder dan aan het begin van 2022.

ABN Amro wilde niet reageren op marktgeruchten. Het ministerie van Financiën liet aan Bloomberg weten niets te kunnen zeggen over een eventuele verkoop. Dat besluit ligt overigens bij de NLFI, de stichting die de deelnemingen van de Staat in financiële instellingen beheert.

Nationalisatie

De overheid heeft nog altijd een belang van ruim 56 procent in ABN AMRO als gevolg van de nationalisatie van de Nederlandse delen van Fortis en ABN Amro in 2008. De overheid greep in het najaar van 2008 in bij Fortis, dat een jaar daarvoor ABN Amro had overgenomen samen met Royal Bank of Scotland en Banco Santander. Onzekerheid over de financiële gevolgen van die miljardendeal en een plotselinge verergering van de mondiale kredietcrisis dreigden het Nederlands-Belgische financiële concern kopje onder te duwen. Onder de vleugels van de Staat richtte ABN Amro zich weer als kredietverstrekker op de Nederlandse markt.

BNP Paribas bereikte eerder een akkoord over de verkoop van zijn Amerikaanse retailactiviteiten. Die transactie, die dit jaar naar verwachting wordt afgerond, levert de Franse bank 16 miljard dollar op. Daarvan wordt circa een kwart uitgekeerd aan aandeelhouders. De rest kan gebruikt worden voor groei. Het is overigens niet voor het eerst dat er interesse is voor ABN Amro. In 2016 werd al gesproken over een fusie met Nordea Bank.

Politieke weerstand

Plannen van de Franse bank om ABN Amro over te nemen kunnen evenwel op politieke weerstand stuiten. Dat komt ook door het turbulente huwelijk tussen Air France en KLM. Frankrijk, Nederland en het management van de twee luchtvaartmaatschappijen staan vaak op gespannen voet met elkaar sinds de fusie. Ook een eventuele verhuizing van het hoofdkantoor van ABN Amro ligt mogelijk gevoelig. Eerder vertrokken onder andere Shell en Unilever uit Nederland.