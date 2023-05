Aandeelhouders geven Philips gele kaart; zak geld voor oud-topman Frans van Houten zet kwaad bloed

open brief Nobelprijs­win­naars en klimaaton­der­zoe­kers proteste­ren tegen sluiting Duitse kerncentra­les

Nobelprijswinnaars en vooraanstaande wetenschappers uit de hele wereld hebben een dringend beroep gedaan op de Duitse bondskanselier Olaf Scholz om de geplande sluiting van de drie resterende Duitse kerncentrales tegen te houden. Het is de vraag of de brief en een protest zaterdagmiddag in Berlijn nog iets aan het besluit kunnen veranderen.