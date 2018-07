Aandeelhouders pikken salarisverhogingen top niet meer

Het is duidelijk een hot topic op de aandeelhoudersvergaderingen (ava's) dit jaar: de beloning van de directie. In 2015, 2016 en 2017 keerde gemiddeld 6,3 procent van de aandeelhouders zich tegen nieuwe beloningsvoorstellen. Dit jaar lag dat fors hoger: gemiddeld 16,5 procent stemde tegen.

Eumedion deed onder andere onderzoek naar het stemgedrag op aandeelhoudersvergaderingen. De verklaring voor de kritische houding: ,,Daar waar in het verleden aandeelhouders vooral keken of de aangepaste beloning voldeed aan het principe ‘beloning naar prestatie’, kijken zij nu kritisch naar de uitwerking van het nieuwe beleid op de hoogte van de bestuurdersbeloningen."

Uitschieters

Bij nogal wat ava's was die kritische noot merkbaar. Uitschieters dit jaar waren onder andere Van Lanschot Kempen en Unilever. Bij Van Lanschot, de bank voor de welgestelde particulier, stelde men voor om de beloning van de topman Karl Guha met 20 procent te verhogen. Liefst 56,8 procent van de aandeelhouders stemde tegen.

Ook bij het levensmiddelenconcern Unilever was er fel verzet tegen de voorgestelde salarisverhoging van topman Paul Polman: van 11,3 miljoen naar 13,7 miljoen euro. Hier stemde 43 procent tegen. Bij Curetis en SBM Offshore lag het percentage tegenstemmers eveneens vrij hoog: respectievelijk 37,8 procent en 30 procent tegenstemmers.

Ondanks de weerstand werd de salarisverhoging 'gewoon' doorgevoerd. Anders was dat bij de financiële instelling ING. De bank trok - na een storm van kritiek - het voorstel in om de beloning van ceo Ralph Hamers te verhogen met 50 procent.

Ook bij baggerbedrijf Boskalis liep het anders. Het bedrijf besloot het beloningsbeleid voor bestuurders toch maar niet aan te passen, hoewel dit wel expliciet was aangekondigd in het zogeheten remuneratierapport 2017. De reden: angst voor onvrede bij de beleggers.

Draagvlak

Met het oog op het groeiende protest van aandeelhouders pleit Eumedion voor aanpassing van de wettelijke regels. Voortaan zou 75 tot 80 procent van de beleggers moeten instemmen met het beloningsvoorstel. Nu wordt het goedgekeurd als er een meerderheid van 50 plus 1 is. Die ophoging zou het draagvlak onder met name duurzame institutionele beleggers vergroten, denken de grote beleggers.