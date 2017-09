Aandelen in Angry Birds: een hoog- of een laagvlieger?

Die klappen komen hard aan. Er wordt verlies geleden en in 2015 moet het bedrijf bijna de helft van zijn personeel, 310 medewerkers, ontslaan. Om het hoofd boven water te houden, zet de ontwikkelaar alles op een Angry Birds-film. Als dat de beestjes weer onder de aandacht brengt, kan het bedrijf zijn vrije val stoppen.



Het is een gok, maar het werkt. In 2016 is The Angry Birds Movie een succes en de meest winstgevende film in de Finse geschiedenis. De vogels staan opnieuw in de aandacht. Een volgende film moet in 2019 uitkomen.