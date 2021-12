Aangifte tegen C&A om dwangarbeid: ‘Eerste aangifte om mensenrechtenschendingen’

Klanten van Welkom Energie gaan bij Eneco 289 euro per maand betalen

De 90.000 klanten van het failliete Welkom Energie gaan fors meer betalen bij Eneco, met name voor gas. Van 1 november tot 1 maart betalen ze een vast tarief van 1,80 euro per kubieke meter gas en 49 cent per kilowattuur stroom. Dat laat Eneco weten aan deze site.

3 november