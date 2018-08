Aantal faillissementen naar laagste niveau van deze eeuw

Het aantal faillissementen ligt dit jaar waarschijnlijk op 3500, dat is 10 procent minder dan in 2017. Daarmee komt het aantal op het laagste niveau van deze eeuw uit, aldus economen van ING.

De economie draait als een zonnetje en dat is terug te zien in de daling van het aantal faillissementen. In de eerste zes maanden van het jaar viel het doek voor 1829 bedrijven, dat is 13 procent minder dan een jaar geleden.

Vooral in de bouw en de zakelijke dienstverlening lopen de faillissementen flink terug. Niet zo gek, want de bouw beleeft gouden tijden door de sterk groeiende woningmarkt en de wens van consumenten om te verbouwen. In de zakelijke dienstverlening zijn het vooral de uitzendbureaus die de vraag naar personeel zien stijgen.

Alleen in de detailhandel (+4 procent) en de zorg (+15 procent) zijn de geluiden minder positief. In die sectoren gingen de eerste zes maanden van dit jaar juist meer bedrijven failliet. De zorg kampt nog steeds met de nasleep van overheidshervormingen en bezuinigingen van voorgaande jaren. Wat de detailhandel betreft: in die sector verkeren veel winkeliers ondanks stijgende consumentenbestedingen structureel in zwaar weer.