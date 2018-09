'Aardwarmte-installatie leidt mogelijk tot beving'

'Grootste staking ooit' bij Ryanair mogelijk eind deze maand

10:38 Het zijn spannende tijden voor wie een vliegticket heeft geboekt bij Ryanair. Want dreigen met de 'grootste staking ooit' is een oorlogsverklaring van Europese vakbonden aan de van oorsprong Ierse lagekostenluchtvaartmaatschappij. Vier vragen over de acties.