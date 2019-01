ABN Amro komt met ‘Wallie’ voor bitcoins: toezichthouders kritisch

Het experiment met Wallie, dat qua naam doet denken aan het overbekende Tikkie, is niet aangekondigd. Vijfhonderd klanten kregen volgens een woordvoerder van de bank de vraag voorgelegd of ze interesse hebben in een wallet van de bank. Een wallet is een persoonlijke plek waar cryptomunten, zoals bitcoin en ethereum, in bewaard kunnen worden. Volgens de woordvoerder zijn er geen verdere plannen. ,,We vragen klanten nu wat ze van zoiets zouden vinden. Dat is alles. Er is geen Wallie, geen concrete wallet. Alleen een onderzoek.’’ Dat er bijvoorbeeld al een naam is, waar wellicht goed over nagedacht is, duidt er volgens hem niet op dat het experiment serieus is. Dat lijkt enigszins in tegenspraak met de antwoorden van webcaremedewerkers van de bank op Twitter. ,,ABN Amro merkt dat steeds meer klanten hierin (in crypto, red) investeren. Uit onderzoek blijkt dat een gedeelte van deze klanten zorgen hebben over de veiligheid van opslag, ze horen veel over hacks en exchanges en het kwijtraken van codes. Wij willen hierin een vertrouwde partner zijn.’’

Risico's

De toezichthouders lieten vrijdag nog weten niets te zien in crypto-activiteiten van Nederlandse banken. Volgens AFM-fintechspecialist Lars van de Ven geeft dat crypto's ten onrechte een betrouwbaar karakter. In een vrijdag uitgebracht rapport omschreven AFM en DNB het als volgt: ‘Specifiek blijven we alert op gereguleerde aanbieders van financiële producten en financiële diensten gebaseerd op crypto’s zolang de risico’s op het gebied van consumentenbescherming en financieel-economische criminaliteit significant zijn. We blijven bijvoorbeeld kritisch richting activiteiten van gereguleerde instellingen die cryptowallets (willen) aanbieden of de verhandeling van niet gereguleerde crypto’s zoals Bitcoin mogelijk (willen) maken.’



ABN Amro zegt in een reactie dat er overleg is met de toezichthouders. Wat dat overleg inhoudt, kan een woordvoerder niet zeggen.



De cryptonieuwswebsite lekkercryptisch.nl beschikt over meer screenshots. Die afbeeldingen suggereren dat de Wallie ‘geïntegreerd is (of wordt) met ABN’s Mobiel Bankieren app, dat de waarde verzekerd is (tot een bedrag van €6.000), en dat ABN AMRO de bitcoins in beheer heeft.’



Ook toont de site de begeleidende brief die naar deelnemers van het experiment gestuurd is. De tekst daarvan suggereert dat er al een eerste versie van de Wallie is. ,,Wij zijn gestart met de ontwikkeling van Wallie; een crypto wallet waarin gemakkelijk en zorgeloos crypto’s opgeslagen kunnen worden", valt daarin te lezen. ,,De eerste versie van de wallet is geschikt voor bitcoins en we geven jou graag de mogelijkheid om hier gebruik van te maken!”