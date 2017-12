ABN AMRO koploper in hogere AEX

BLIK OP DE BEURS SBM Offshore helpt AEX aan winst

7 december De aandelenbeurs in Amsterdam is vandaag met winst geopend. Ook de meeste andere Europese beurzen begonnen in de plus in navolging van het herstel op de Aziatische markten. Beleggers zijn verder vooral in afwachting van de ontwikkelingen rond de belastinghervormingen in de Verenigde Staten.