AccorHotels interesse in belang Air France-KLM

Volgens de zakenkrant kijkt AccorHotels specifiek naar de deelneming van de Franse staat. Die heeft momenteel nog 14,3 procent van de aandelen Air France-KLM in handen. AccorHotels zei in een verklaring de afgelopen jaren al vaker te hebben gesproken met het luchtvaartconcern, om bijvoorbeeld gezamenlijk digitale- en loyaliteitsplatformen te ontwikkelen. Als de deal doorgaat, wordt Accor's ceo Sebastien Bazin extern voorzitter van de maatschappij.

De onderhandelingen bevinden zich nog in een vroeg stadium en er is dan ook geen enkele zekerheid dat de onderneming uiteindelijk een belang in Air France-KLM, of een andere deal, zal krijgen, aldus een verklaring. Over de deelneming van de Franse overheid in Air France-KLM liet AccorHotels zich niet uit.