ACM nog niet akkoord met overname Corendon door Sunweb

Vorig jaar stond de Zweedse investeringsmaatschappij Triton bij Corendon op de stoep met een aanbod waar oprichter Atilay Uslu ‘geen nee tegen kon zeggen’. De Zweden namen eerder de touroperator Sunweb al over. Corendon en Sunweb passen volgens Triton uitstekend in zijn plannen om een Europese ‘touroperator 2.0' te creëren.

Nu blijkt dat de ACM zich zorgen maakt over de fusie. Er blijven volgens de ACM weinig andere aanbieders van pakketreizen over. Alleen reisgigant TUI is samen met enkele kleinere aanbieders actief in de markt, stelt de ACM in een persbericht. De vermindering van de concurrentie kan mogelijk leiden tot duurdere of minder goede pakketreizen voor toeristen. Ook wordt de combinatie Sunweb-Corendon mogelijk dusdanig groot dat andere aanbieders moeilijker vliegtuigstoelen kunnen boeken voor hun pakketreizen, vreest de waakhond.