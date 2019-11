Actiegroep XS4ALL heeft streefbedrag binnen

De crowdfunding had dinsdag, een dag na de start, al anderhalf miljoen euro opgeleverd en uiteindelijk is ‘binnen slechts drie dagen en vijf uur het maximumbedrag opgehaald van 2,5 miljoen euro'. De nieuwe provider wordt maandag gepresenteerd, op 11 november, om 11.11.11 uur. Uiterlijk begin volgend jaar moeten de eerste klanten op internet zijn aangesloten. De provider gaat ook telefonie en televisie bieden.

XS4ALL werd in 1993 opgericht door een groep hackers. KPN kocht het bedrijf in 1998. Het moederbedrijf wil dat de honderdduizenden klanten van XS4ALL verhuizen naar KPN zelf. De ondernemingsraad van XS4ALL is naar de rechter gestapt om dat te voorkomen.