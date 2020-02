'Adidas voert ranglijst duurzaam katoen aan’

Hema opent eerste winkels in Mexico

12 februari De expansiedrift van Hema houdt aan: het warenhuis opent dit jaar haar eerste winkels in Mexico. Voor 1 januari 2021 wil Hema de deuren openen van tien winkels in het Noord-Amerikaanse land om vervolgens door te groeien naar 200 vestigingen. Mexico is het twaalfde land waar Hema actief wordt.