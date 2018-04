'Administratie voor veel mensen een worsteling'

Door automatische incasso's vergeet verder bijna de helft van de Nederlanders abonnementen. Vroeger kwamen de rekeningen daarvoor nog via de gewone post, nu gaat dat veelal via e-mail of komen de mails in een speciale abonnee-omgeving op de website van de aanbieder te staan. Consumenten geven aan belangrijke rekeningen die via de mail komen makkelijker over het hoofd te zien dan papieren rekeningen.