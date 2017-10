AEX begint hoger aan drukke cijferdag

Ondernemen Ticketswap houdt kaart­jes­op­lich­ters buiten de deur

25 oktober Een wetsvoorstel om paal en perk te stellen aan woekerprijzen voor tickets heeft het niet gehaald. Gelukkig is er al een eenvoudige manier om kaartjesoplichters buiten de deur te houden: kopen via Ticketswap. De 29-jarige directeur Hans Ober: ,,Het geheim achter ons succes is dat we geen concurrentie hebben."