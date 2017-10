AEX terug op niveau van voor crisis

BLIK OP DE BEURSDe aandelenbeurs in Amsterdam is vandaag met winst begonnen aan een nieuwe drukke cijferdag. De AEX-hoofdindex keerde daarbij tussentijds na ruim tien jaar terug naar het niveau van voor de financiële crisis. Vooral de technologiesector stond in de belangstelling, na de sterke resultaten van de Amerikaanse techgiganten Amazon, Alphabet, Microsoft en Intel.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,5 procent in de plus op 550,39 punten. Op 29 juni 2007 werd een slotkoers bereikt van 548,21 punten, daarna zette een flinke val in tot minder dan 217 punten in het eerste kwartaal van 2009.



De MidKap klom 0,2 procent tot 843,98 punten. De beurs in Londen won 0,1 procent, Parijs steeg 0,5 procent en Frankfurt dikte 0,6 procent aan.



Op het Damrak blonk Gemalto uit na publicatie van kwartaalcijfers met een winst van ruim 9 procent. De digitaal beveiliger zag de omzet in het derde kwartaal groeien en handhaafde de financiële verwachtingen voor het hele jaar. Biotechnologiebedrijf Galapagos, dat ook met cijfers kwam, klom 0,4 procent.

Nikkei

De aandelenbeurs in Japan is vandaag met een duidelijke winst geëindigd. Vooral de technologiewaarden waren in trek na de sterke kwartaalberichten van de Amerikaanse technologiereuzen Amazon, Microsoft, Alphabet en Intel. Ook elders in het Verre Oosten gingen de beurzen overwegend vooruit.



De toonaagevende Nikkei in Tokio sloot 1,2 procent hoger op 22.008,45 punten. De Japanse hoofdindex klom deze week zo´n 2,5 procent. Het was de zevende winstweek op rij. Bij de bedrijven won Nissan 0,2 procent. De autofabrikant houdt zich al 38 jaar niet aan de regels voor het interne kwaliteitstoezicht op zijn auto's en heeft een externe onderzoeker in de arm genomen om uit te zoeken wat er is misgegaan bij het toezicht.

Consumentenprijzen