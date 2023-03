AEX zakt 2,6 procent door problemen bij Amerikaanse banken, ondanks pogingen om rust te laten terugkeren

De AEX-index op het Damrak ging maandag opnieuw hard onderuit na het koersverlies van afgelopen vrijdag. Ook in Londen, Parijs en Frankfurt zakten de beurzen hard weg. Vooral de banken en verzekeraars kregen opnieuw rake klappen. In Amsterdam kelderde ING 7 procent en verloor Aegon ruim 5 procent. ABN AMRO leverde bijna 7 procent in.

De koersdalingen volgen op de ingrepen van de Amerikaanse autoriteiten in de bankensector van het land. Daar was vrijdag onrust ontstaan door het omvallen van Silicon Valley Bank (SVB). De Amerikaanse autoriteiten namen de bank over en garanderen nu dat klanten al hun tegoeden terugkrijgen. Investeerders in SVB, zoals aandeelhouders en obligatiehouders, worden echter niet gered.

De Amerikaanse autoriteiten grepen ook in bij Signature Bank en sloten de wankele cryptobank uit New York. De klanten van deze bank krijgen eveneens al hun tegoeden terug. De Federal Reserve kondigde tevens aan dat banken extra toegang krijgen tot contanten. Daarmee wil de centrale bank voorkomen dat andere banken gedwongen worden om staatsobligaties met verliezen te verkopen.

Verspreiding

Beleggers lijken er echter niet van overtuigd dat met de maatregelen een verspreiding van de financiële problemen bij SVB naar andere banken zal worden voorkomen. Zo kelderden de kleinere Amerikaanse banken First Republic Bank en PacWest respectievelijk ruim 50 procent en bijna 30 procent in de voorbeurshandel op Wall Street.

Ook in Frankfurt bleef Deutsche Bank onder druk staan, die zakte bijna 6 procent. De geplaagde Zwitserse bank Credit Suisse raakte 11 procent kwijt in Zürich. In Londen verloor HSBC 3,8 procent. De Britse bank neemt de Britse tak van SVB over voor een symbolisch bedrag van 1 pond. Ook neemt de Britse regering maatregelen voor bedrijven die hun tegoeden bij SVB UK zijn kwijtgeraakt.

Stabiliteit

Beursanalist Corné Van Zeijl over de oorzaak van de problemen bij SVB: ,,Iedereen wilde ineens geld hebben. Op dat moment kan een bank niet meer aan zijn kortetermijnverplichtingen voldoen, dan gaat een bank onderuit. Daardoor gaan beleggers zich grote zorgen maken over de financiële stabiliteit, met name bij banken. Dat zie je ook: de banken gaan het hardst onderuit.’’

Centrale banken doen er alles aan om de rust terug te laten keren, aldus Van Zeijl. ,,Tegen mensen wordt gezegd: je kunt al je geld opnemen, anders zou nog meer angst en paniek ontstaan.’’

De gedachten gaan nu terug naar de kredietcrisis van 2008, die begon toen meerdere banken omvielen. ,,Dat is wel terecht: toen gingen banken failliet wegens een gebrek aan vertrouwen. Dat is het enige wat een bank heeft. Nu wordt alles uit de kast getrokken om het vertrouwen te herstellen.’’

Bekijk hier al onze video’s over nieuws: