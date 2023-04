Afgesproken loonsverhoging voor het eerst in tijden hoger dan inflatie

Morgen én in april staking bij ING, vakbond wil dat toezicht­hou­der AFM zich mengt in conflict

De vakbeweging wil dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM), of een andere financiële waakhond, zich uitspreekt over het cao-conflict bij ING Bank. Dat staat in een woensdagochtend verschenen persbericht. Naast de staking van donderdag bij de financiële instelling kondigen de bonden gelijk vervolgacties aan in april.