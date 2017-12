AFM: ‘Steek 13e maand niet in bitcoins’

Het aantal Nederlanders dat geld in cryptomunten belegt lijkt vooral de laatste maanden exponentieel te stijgen. Gisteren brak de bitcoin weer een nieuw record, de koers steeg tot boven de grens van 18.000 dollar. Dat is 80 procent meer dan aan het begin van deze maand.

Risico's

Volgens Lars van de Ven, specialist fintech en innovatie bij de AFM, is de parallel met eerdere zeepbellen groot. ,,Mensen zijn bang de boot te missen. Ze stappen blind in, zonder na te denken over de risico’s en of ze eventuele verliezen wel kunnen dragen. Ik zou willen zeggen: steek je dertiende maand niet in bitcoins.”



Het risico is volgens Van de Ven extra groot als mensen met geleend geld in de cryptohandel stappen, een fenomeen dat de toezichthouder steeds vaker tegenkomt. Vaak begrijpen consumenten bovendien niet goed waarin ze investeren.

Futures

Dat is helemaal het geval bij nieuwe producten, zoals ICO’s – een vorm van crowdfunding voor cryptoprojecten waar Dirk Scheringa onlangs mee begon. Ook is het vanaf maandag ook in Nederland mogelijk om te speculeren op koersstijgingen en –dalingen van de munt: zogenaamde futurehandel. Onder meer DeGiro en Binck Bank gaan deze mogelijkheid aanbieden, lieten ze deze week weten.

De AFM is hier bezorgd over. Gisteren wees de toezichthouder aanbieders van bitcoin-futures daarom op hun wettelijke zorgplicht richting kleine beleggers. Futures zijn complexe producten, die alleen voor een bepaalde groep beleggers geschikt zijn, stelt de toezichthouder. De AFM is dan ook niet te spreken over het risico dat niet-professionele beleggers lopen als ze via Nederlandse bedrijven in futures op de bitcoin handelen.